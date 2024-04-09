الهلال يحسم الديربي على حساب النصر ويواجه الاتحاد في نهائي السوبر

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تأهل فريق الهلال الى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 بعد الانتصار على النصر 21 في مباراة نصف النهائي التي جرت بين الفريقين ، الاثنبن ، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

سجل للهلال سالم الدوسري من انفراد بالمرمى (61) وأضاف البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا الهدف الثاني من كرة رأسية (72). وسجل للنصر السنغالي ساديو ماني من كرة عرضية (90+9) ، وطرد من اللقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو (86).

بدأ اللعب سجالا ليسدد سالم الدوسري كرة يتصدى لها الكولمبي دافيد اوسبينا (3)، وكاد البرتغالي كريستيانو رونالدو ان يقول كلمته بتجاوز الدفاع ومواجهة المرمى لكنه سددها جوار القائم (8)، تواصل الحذر الدفاعي من الفريقين ، حاول الهلال استغلال بعض ثغرات دفاع النصر ، ومنها تسديدة علي البليهي يبعدها دافيد اوسبينا الى ركنية (14)، وينفرد كريستيانو رونالدو بمرمى الهلال يسدد الكرة لكن المغربي ياسين بونو استبسل في اخراج الكرة لركنية (18).

ويطبق الهلال التسلل ضد رونالدو لايقاف تحركاته الكبيرة ، ليعتمد النصر على الهجمات المرتدة ، وتغيب الهجمات الخطيرة امام الدفاع الحذر ، وتصل الكرة للبرازيلي مالكوم دي اوليفيرا يسددها من بين المدافعين تمر جوار القائم (37)، ليهدأ اللعب وتغيب اللمحات الفنية مع كثرة التسللات ، ويلغي الحكم هدفا نصراويا بداعي التسلل لملامسة الكرة رجل كريستيانو رونالدو قبل وصولها الى البرتغالي اوتافيو داسيلفا وتسجيل الكرة هدفا للنصر (45+5).

ومع انطلاقة الشوط الثاني تصل الكرة لرأس عبدالله الحمدان امام مرمى النصر لكنه يسددها فوق العارضة (48)، وينكشف المرمى النصراوي امام سالم الدوسري يسدد الكرة في رجل دافيد اوسبينا (50)، تراجع النصر وضغط الهلال ، ويرسل سلطان الغنام كرة امام مرمى الهلال تمر لخارج الملعب دون استغلال (58)، ويستغل سالم الدوسري كرة من الصربي سيرغي سافيتش ينفرد بالمرمى ويسددها على يسار الكولمبي دافيد اوسبينا هدفا للهلال (61)، يتبعها البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا بتسديدة ترتد من القائم (65)، ويمر سالم الدوسري من بين المدافعين يسدد الكرة الا ان دافيد اوسبينا انقذ مرماه (71).

ومن عرضية للبرازيلي ميشايل ديلجادو تصل لرأس مالكوم دي اوليفيرا يسددها على يسار دافيد اوسبينا (72)، ويتواصل ضغط الهلال برغبة لاستغلال ثغرات دفاع النصر ، ويشهر الحكم البطاقة الحمراء لكريستيانو رونالدو اثر احتكاكه مع علي البليهي بالضرب المتعمد (86).

ومن هجمة منسقة يجهز عبدالرحمن غريب كرة امام المرمى للسنغالي ساديو ماني يسددها في مرمى الهلال هدفا للنصر (90+9).

ليحسم الهلال التأهل للنهائي لمواجهة الاتحاد.