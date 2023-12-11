الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة التعاون

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اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، تحضيراته الميدانية لمواجهة التعاون ضيفه، الإثنين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض العاصمة.

وبدأ المران الهلالي بمران لياقي من خلال استخدام الكرة، قبل أن يقسم البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الأزرق، الفريق إلى مجموعتين، أدت كل منهما عدداً من التدريبات الفنية والجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب.



وتأهل الهلال حامل لقب البطولة إلى ربع النهائي، بعدما تجاوز الجبلين في دور الـ32، قبل أن يعبر الحزم في ثمن النهائي.