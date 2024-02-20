الهلال يصل للنقطة 56 دون خسارة في ختام الجولة الـ20 للدوري السعودي

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اختتمت أمس, منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”, التي شهدت مواصلة الهلال الفوز دون هزيمة، واستمرار النصر في ملاحقة المتصدر، وخسارة مفاجئة للأهلي أمام الأخدود.

ففي افتتاح منافسات الجولة, تعادل أبها المستضيف مع ضيفه التعاون بهدف لكل منهما, رافعًا رصيد الفريق الأبهاوي إلى النقطة الـ15 في المركز الـ15، فيما رفع التعاون رصيده إلى النقطة الـ35 بالمركز الرابع، في حين تفوق الاتفاق على الخليج على بثنائية نظيفة وضعته في المركز الثامن بـ28 نقطة, فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 22 في المركز الـ12.

وفي خميس مشيط استطاع الشباب كسب نظيره ضمك بهدف نظيف, رافعًا بهذا الفوز الثمين رصيده النقطي إلى 24 في المركز العاشر, فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة الـ30 في المركز السادس, وفي مكة المكرمة تقاسم الوحدة وضيفه الطائي نقاط المباراة بعد تعادلهما إيجابًا بهدف لكل منهما, وبذلك وصل الوحدة إلى النقطة الـ26 في المركز التاسع, بينما رفع الطائي رصيده إلى النقطة الـ18 في المركز الـ16, وفي نجران استطاع الأخدود صاحب المركز الـ11 من تسجيل نقطته الـ23, وذلك بعد فوزه على الأهلي بـ ثلاثة أهداف لهدفين ليبقي الأهلي عند النقطة الـ40 في المركز الثالث.

وفيي الرس حول الفيحاء خسارته إلى انتصار بثلاثية مقابل هدف أمام الحزم, رافعًا رصيده إلى النقطي إلى 22 وضعته في المركز الـ 13, فيما تجمد رصيد الحزم عند النقطة الـ 13 في قاع الترتيب, وواصل النصر الوصيف بـ49 نقطة، تألقه عندما تمكن من الفوز بهدفين لهدف على ضيفه الفتح صاحب المركز السابع بـ29 نقطة.

وفي ختام الجولة واصل الهلال المتصدر بـ 56 نقطة توسيع الفارق النقطي، بعد فوزه في أولى مبارياته الرسمية على ملعبه الجديد ” المملكة أرينا ” 3-1 على ضيفه الرائد صاحب المركز الـ14 بـ 19 نقطة، فيما استطاع حمد الله قيادة فريقه الاتحاد إلى الفوز على الرياض 2-0 بعد تسجيله الهدفين, ليرفع بذلك رصيد فريقه إلى النقطة 34 في المركز الخامس, فيما تجمد رصيد الرياض عند النقطة الـ 19 في المركز الـ15.