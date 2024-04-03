الهلال يضرب الأخدود بثلاثية.. ورونالدو يقود النصر لفوز كاسح على أبها بدوري روشن

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فاز الهلال على ضيفه الأخدود بنتيجة 3/صفر ضمن منافسات الجولة 26 بدوري روشن لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف سجله صالح الشهري في الدقيقة 16، وأضاف مالكوم وسالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و73.

واصل الهلال سلسلة انتصاراته المتتالية رافعا رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي نفس التوقيت، تألق النجم البرتغالي كريستيانو مهاجم النصر ليقود فريقه لفوز عريض على مضيفه أبها بنتيجة 8/صفر.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف في الدقائق 11 و21 و42، بينما سجل ساديو ماني وعبد المجيد الصليهم هدفين في الدقيقتين 33 و44.

وضاعف النصر تفوقه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها عبد الرحمن غريب وعبد العزيز العليوي “ثنائية” في الدقائق 51 و63 و86.

ورفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني ليواصل مطاردة الهلال بالحفاظ على فارق النقاط، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وفي مواجهات أخرى أقيمت اليوم الثلاثاء، فاز التعاون على مضيفه الطائي بنتيجة 2/3، بينما فاز الوحدة على الفيحاء بنتيجة 1/2.