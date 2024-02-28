الهلال يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد

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عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد ضمن دوري السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

واشتمل مران الهلال على تدريبات بدنية ولياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

وغادر اللاعب حبيب الوطيان صباح اليوم إلى إسبانيا، وذلك لإجراء عملية الرباط الصليبي يوم الجمعة المقبل.

من جهة أخرى واصل الثنائي “محمد البريك ومحمد العويس” برنامجيهما التأهيليين بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة.

يختتم فريق الهلال مساء الغد تحضيراته الميدانية؛ وذلك استعدادًا لمواجهة ضيفه الاتحاد دوريا الجمعة المقبل، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال.