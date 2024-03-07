الهلال يعلن إصابة الدوسري بكدمة في الركبة وحاجته لبرنامج علاجي

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أعلن الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس إصابة لاعبه سالم الدوسري بكدمة في الركبة وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

واستُبدل الدوسري في الفوز 2-صفر على الاتحاد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا بعد تعرضه لإصابة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وقال الهلال عبر حسابه في منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) “أوضحت الأشعة تعرض سالم الدوسري لكدمة في الركبة، وسيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في العيادة الطبية وصالة الإعداد البدني”.

ويحل الهلال، متصدر الترتيب برصيد 62 نقطة، ضيفا على الرياض صاحب المركز 15 برصيد 23 نقطة غدا الجمعة.