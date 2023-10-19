الهلال يعلن تعرّض نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف

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أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء بأن الفحوص الطبية أوضحت تعرّض لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

وقد سقط نيمار بعد التحام مع دي لا كروز على الكرة في مواجهة البرازيل وأوروجواي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم الليلة الماضية.

وبدا الحزن واضحا على نيمار وغادر الملعب على محفة بعد تلقي العلاج لعدة دقائق.