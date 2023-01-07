الهلال يعلن غياب إيغالو أسبوعين بسبب إصابة بالعضلة الخلفية

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أعلن نادي الهلال اليوم السبت بأن الفحوص أوضحت تعرّض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم أوديون إيغالو لإصابة في العضلة الخلفية، يحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال، وبذلك تأكد غياب المهاجم النيجيري عن مواجهتي الهلال أمام الرائد والعدالة القادمتين.

من جهة أخرى منعت الإنفلونزا اللاعب “سالم الدوسري” من المشاركة في مران فريق الهلال مساء اليوم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد واصل اليوم تدريباته الاعتيادية، حيث أجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء “الاتحاد” تدريبات بدنية ولياقية، فيما خاض بقية اللاعبين مناورة فنية أمام فريق “هلال 17”.

وسيجري فريق الهلال يوم غد الأحد تدريبه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة “الرائد” ضمن دوري روشن السعودي.