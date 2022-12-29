الهلال يفقد خدمات البريك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعداداته لملاقاة نادي ضمك في الجولة الحادية بدوري روشن للمحترفين، المقرر لها يوم السبت المقبل.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الهلال محمد البريك، أن اللاعب مازال يعاني من إصابة في عضلة الساق ويحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يستمر قرابة الأسابيع الستة.

وتعرض محمد البريك للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام النصر في ديربي الرياض، وخرج مستبدلًا في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل 2ـ2، الإثنين الماضي.

وبحسب إعلان الهلال عن فترة غياب البريك، فمن المتوقع غياب اللاعب الدولي عن مباريات فريقه في كأس العالم للأندية، التي تلعب بعد أربعة أسابيع فبراير المقبل في المغرب.

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