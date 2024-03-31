الهلال يفوز على الشباب ويبتعد بصدارة دوري روشن 

حقق الهلال السعودي فوزا مثيرا على حساب نظيره الشباب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن مواجهات الجولة 25 من دوري روشن.

سجل رباعية الهلال كل من ألكسندر ميتروفيتش “هدفين” في الدقيقتين 20 و27، والهدف الثالث سجله سيرجيو ميليتكوفيتش في الدقيقة 42 وسالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 57، أما ثلاثية الشباب فسجلها كل من مصعب فهد الجوير في الدقيقة الثالثة وحسين الصبياني في الدقيقة 64 ورومان سايس في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، موسعا الفارق مع أقرب منافسيه فريق النصر إلى 12 نقطة، أما فريق الشباب فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.