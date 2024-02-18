الهلال يهزم الرائد بثلاثية في الدوري

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حقق فريق الهلال فوزا على نظيره الرائد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة سجل اللاعب ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول لفريق الهلال.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال في الدقيقة 26، بعد سقوط سافيتش داخل منطقة جزاء الرائد.

وتقدم ميتروفيتش لتسديد ركلة الجزاء، ليسجلها بنجاح على يمين الحارس في الدقيقة 29.

وأرسل سالم الدوسري عرضية من ركلة ركنية من الجانب الأيسر، ليحولها سافيتش بتسديدة لخارج المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال علي البليهي في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 49 خرج اللاعب محمد البريك بعد تعرضه للإصابة ودخل بدلا منه سعود عبدالحميد.

وسجل اللاعب كاليدو كوليبالي الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 52، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل شباك الرائد.

وسجل اللاعب الجزائري أمير سعيود الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 90 4.

وبتلك النتيجة، وصل الهلال إلى النقطة 56 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.