الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توافر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقــديم للسعوديين فقط،.

المسمى الوظيفي

1_أخصائي الشراكات الاستراتيجية

المؤهلات والخبرات، تكون على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلاقات الدولية أو المجالات ذات الصلة، وخبرة في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ أو إدارة الحساب، خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة العلاقات الدولية B2B أو ما شابه ذلك”.

المهارات، تكون على النحو التالي: “بناء شراكة استراتيجية، التواصل الفعال، عقلية التميز المؤسسي، ذكاء تجاري، إدارة العلاقات”.

عن الهيئة

أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1992 بصفتها هيئة مهنية علمية لتنظيم عمل الممارس الصحي، حيث تتولى مهام توثيق وتقييم مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيّين، إضافة إلى تسجيلهم وتصنيفهم لممارسة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية.

وتشرف الهيئة على برامج شهادة الاختصاص السعودية للتدريب الصحي في كافة التخصصات الصحية، واعتماد مراكز التدريب، وإصدار شهادات البورد السعودي.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2022، ولتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).