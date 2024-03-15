الهيئة السعودية للسياحة تحصد جائزة التميز الكبرى في مهرجان دبي لينكس 2024

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حصدت الهيئة السعودية للسياحة على واحدة من جوائز التميز الكبرى، بالإضافة إلى ثلاث جوائز في مهرجان دبي لينكس الدولي للإبداع 2024، والذي يحتفي سنوياً بالأعمال الإبداعية في مجال الإعلام والإعلان للأفراد والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجائزة الكبرى

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد حصدت الجائزة الكبرى للمهرجان، وذلك عن تعاونها مع النجم العالمي ميسي كسفير للسياحة السعودية، وما تميز به هذا التعاون من أنشطة ترويجية إبداعية والتي تم تغطيتها من أغلب وسائل الإعلام العالمية.

وخلال الحفل هنأ السيد سايمون كوك الرئيس التنفيذي لشركة لايونز ودبي لينكس، الهيئة السعودية للسياحة على تحقيقها للجائزة الكبرى والذهبية في فئة الترفيه والشراكات، إضافة للجائزة الفضية في تعزيز الهوية وتفعيل التجارب السياحية، والجائزة البرونزية في فئة الإبداع في الجانب الاستراتيجي.

فيما يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة في الترويج للسعودية كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، وتركيزها على التميز والابتكار وتطويع التقنيات المتطورة.

منصة رائدة للتميُّز الإبداعي

كما جاء في سياق حصدها المتواصل لجوائز التميز في مختلف مجالات التسويق والإعلام والإعلان، وفي أكبر المحافل الدولية المرموقة.

يذكر أن مهرجان دبي لينكس الدولي للإبداع يعد منصة رائدة للتميُّز الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع تحت سقف واحد قادة العالم الإبداعي والجهات والمواهب الشابة في قطاعات التسويق لتبادل الخبرات في مجالات مختلفة من الإبداع.