الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج

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أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2023م، على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار.

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج والبالغة (710) آلاف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس 2023م – مايو 2024م)، موزعة على (12) باخرة، بواقع (4) بواخر بكمية (240) ألف طن لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر بكمية (240) ألف طن لميناء ينبع التجاري، وباخرتان بكمية (120) ألف طن لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتان بكمية (110) آلاف طن لميناء جازان.

وبين أنه تم ترسية الدفعة الأولى من مناقصة المستثمرين السعوديين البالغة (355) ألف طن على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، فيما تم ترسية الدفعة الثانية (355) ألف طن على شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

وأكد معاليه أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

وتدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي جميع المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة. ويمكن للمهتمين استعراض سعر الترسية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.gfsa.gov.sa/Import/Wheat