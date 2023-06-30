الهيئة العامة للأوقاف تكثف جهودها لخدمة كبار السن من الحجاج والمعتمرين

المناطق ـ واس

تسهم الهيئة العامة للأوقاف تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج بالشراكة مع عدة جهات كوزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وغيرها من الجهات للعمل بشكل تكاملي لخدمة ضيوف الرحمن، لتتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ من حيث تحسين خدمات الحج والعمرة، عبر تنفيذ برامج تستهدف قاصدي بيت الله الحرام لتسهيل مناسك الحج بكل يسرٍ وسهولة؛ حيث أسهمت الهيئة بتوفير وسائل إضافية للتنقل لكبار السن ، ودعم خدمات الإقامة والتموين والرعاية الصحية لضمان سلامة ضيوف الرحمن، والمساهمة بدعم برامج تدريب القائمين على مختلف الخدمات على احترام وتوقير الحجاج، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تتكفل الجهات ذات العلاقة بسرعة الإنقاذ والعلاج عند تعرّض كبار السن لأي طارئ خلال الموسم، حيث خصصت آلاف العربات المجانية أو المدفوعة الأجر مع موظفين متخصصين موزعين على عدة نقاط داخل الحرمين الشريفين، وذلك ضمن عنايتها بضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات وتذليل الصعاب وتوفير سبل الراحة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ولا تكاد تخلو إصدارات الهيئة من النصائح والتوجيهات للحجاج، مسخرةً بذلك كافة كوادرها وإمكانياتها لهذا العمل الجليل.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع الوقفي وغير الربحي.