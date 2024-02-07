الهيئة العامة للإحصاء: “ارتفاع” صادرات المملكة “السلعية”

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية “غير البترولية” بمقدار 0.6 مليار ريال وبنسبة 2.5 في شهر نوفمبر الماضي بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام 2023.

وأضافت الهيئة أن الصادرات السلعية انخفضت بنسبة 15.6% في شهر نوفمبر 2023م بالمقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2022م، حيث بلغت قيمتها 95 مليار ريال منخفضة عن 112.6 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.5 مليار ريال وبنسبة 19.4% حيث بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8% في نوفمبر 2022م إلى 76.2% في الشهر المماثل من 2023م. فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023م وبمقدار 9.3 مليار ريال.

ولفتت إلى انخفاض الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 0.7% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022م، حيث سجلت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 5.5%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

من جانب آخر، ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2023م بنسبة 3.7% وبمقدار 2.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 67.1 مليار ريال، مقابل 64.8 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022م، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر 2023م بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 9.1%.

ووفق الهيئة، تعدُّ “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر نوفمبر 2022م بنسبة 0.7% وبمقدار 0.04 مليار ريال، تليها “معدات النقل وأجزاؤها” وتمثل 9.5% %من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي ارتفعت بنسبة 77.6% بمقدار 0.9 مليار ريال عن شهر نوفمبر 2022م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والتي تشكل 25% من إجمالي الواردات، ثم “معدات النقل وأجزاؤها”، وهي تشكل16.1% من إجمالي الواردات.