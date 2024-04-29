الهيئة العامة للطرق تحصل على شهادة الآيزو العالمية الخاصة بالمختبرات والاختبارات

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حصلت الهيئة العامة للطرق على شهادة الآيزو العالمية الخاصة بالمختبرات والاختبارات، وذلك نظير تطبيقها أفضل المعايير الفنية والإدارية في المختبر المركزي التابع لها، بالإضافة لكفاءة الكوادر المتخصصة في التحليل، وكفاءة المختبر المركزي، واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة.

وتسهم الشهادة في تعزيز تطبيق أفضل معايير الجودة، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، ودعم الابتكارات العلمية في قطاع الطرق.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تمتلك مختبرًا مركزيًا متخصصًا يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعمل على دراسة وتقييم وتنفيذ الأبحاث والابتكارات العلمية في قطاع الطرق، كما يعمل على تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية المستمرة على مشاريع الطرق للتأكد من تطبيق أفضل معايير الجودة، وبما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030م.