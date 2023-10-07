الهيئة العامة للطرق تستقبل أكثر من 9 آلاف مكالمة عبر مركز الاتصال 938

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استقبال أكثر من 9 آلاف مكالمة خلال شهر سبتمبر عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 938؛ وبمتوسط سرعة رد خلال 3 ثواني فقط.

وعالجت الهيئة أكثر من 1600 ملاحظة، وقد وصلت نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات إلى 89%، وبمستوى خدمة وصل لـ99%, داعية إلى رفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938؛ أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة.

يذكر أن مركز الاتصال 938 خدم أكثر من 72 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، وهو يهدف لرفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.