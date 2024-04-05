الهيئة العامة للطرق تطلق حملة “إجازة آمنة” تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك

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أطلقت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع اللجنة الوزارية للسلامة المرورية, حملةً توعوية عن السلامة بعنوان “إجازة آمنة” بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك حرصًا من الهيئة على سلامة مستخدمي الطرقات خلال أوقات الإجازات.

وأكدت الهيئة أهمية التقيد بربط حزام الأمان، سواءً للسائق أو باقي ركاب المركبة, والالتزام بالسرعة النظامية، إضافة إلى عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.

وشددت على أهمية وضع كراسي الأطفال في أماكنها المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم وخاصة أثناء الحوادث لا قدر الله، وأهمية التأكد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة، وكذلك ضرورة أخذ قسط كافي من النوم قبل السفر.

فيما حذرت هيئة الطرق من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات الجغرافية، مع تأكيدها أهمية توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.

يٌذكر أن الهيئة العامة الطرق تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تستهدف خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.