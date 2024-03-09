الهيئة العامة للطرق تعلن رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة في حملة طرق متميزة آمنة

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اختتمت الهيئة العامة للطرق، النسخة الرابعة من حملة “طرق متميزة وآمنه”، التي استهدفت مسحًا وتقييمًا كاملًا لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كيلومتر، شارك فيها 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت نتائج الحملة عن رصد 14,476 ملاحظة بينها 14,164 ملاحظة من خلال المسح الميداني بمشاركة المواطنين، و312 ملاحظة عبر مركز الاتصال رقم 938، جميعها تتعلق بصيانة وسلامة الطرق، وملاحظات عامة أخرى.

وكشف التقرير الختامي للحملة تفاصيل الملاحظات المرصودة، حيث بلغت الملاحظات المتعلقة بالصيانة نحو 6,888 ملاحظة منها 2,498 ملاحظة على الأسطح الإسفلتية، و357 ملاحظة على الجسور، و3,033 ملاحظة على مستوى النظافة.

وأظهرت الإحصائيات المتعلقة بسلامة الطرق وجود 6.010 ملاحظات منها 1355 ملاحظة تتعلق بمواصفات الدهانات و540 ملاحظة لعيون القطط، و1474 ملاحظة للحواجز, و1933 ملاحظة عن لوحات الطرق، أما ملاحظات مواصفات السياج بكافة أنواعه فبلغت 439 ملاحظة، و269 ملاحظة رُصدت على مطبات السرعة.

كما أظهرت الإحصائية أيضًا رصد 382 ملاحظة خارجية، منها 122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق، و260 ملاحظة لمحطات الوقود، بالإضافة إلى 1,196 ملاحظة أخرى شملت التشوه البصري ولوحات بيانات العقود وعدادات الحركة ومحطات وزن الشاحنات والإسفلت المكشوط، بالإضافة إلى 422 ملاحظة أخرى.

وعن تصنيف الملاحظات حسب المناطق, تصدرت منطقة الرياض للقائمة بـ 2,850 ملاحظة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1,630 ملاحظة، فيما حلت القصيم ثالثًا بـ 1359 ملاحظة، ثم المدينة المنورة 1,355 ملاحظة، فيما حلت منطقة نجران في أخر القائمة بـ 316 ملاحظة.