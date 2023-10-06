الهيئة العامة للطرق‬ تواصل جولاتها على مشاريع الطرق للتأكد من تطبيق معايير الجودة

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تواصل الهيئة العامة للطرق عبر فرقها الميدانية جولاتها على مشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر عددٍ من الجولات على المشاريع ومصانع إنشاء الطرق.

وقامت الهيئة العامة للطرق بأكثر من 150 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية، لضمان جودة المشاريع والأعمال، كما قامت بـ 48 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و 53 جولة على مشاريع الطرق، واعتماد 40 خطة تصميمة لمشاريع الطرق، و 19 مادة لإنشاء الطرق.

وتهدف هذه الجولات لرفع مستوى السلامة على شبكة الطرق ورفع مستوى الجودة، بالإضافة للتأكد من التقيد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق.