الهيئة العامة للطرق توضح أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن من الدول المجاورة

المناطق_واس

أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن القادمين من 8 دول مجاورة .. “كل الطرق تؤدي لمكة”، حيث عملت المملكة وعلى مدار السنوات الماضية على إنشاء شبكة طرق ضخمة، أسهمت في أن تكون المملكة في المركز الأول عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق وفقاً للبنك الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الطريق الذي يخدم ضيوف الرحمن من دولة الإمارات العربية المتحدة هو طريق (البطحاء – سلوى – الهفوف – الرياض – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1514 كم، فيما يسلك ضيوف الرحمن من دولة قطر الطريق ابتداءً من (سلوى – الهفوف – الرياض – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1385 كم، فيما يسلك ضيوف الرحمن من مملكة البحرين طريق (جسر الملك فهد – الخبر – الرياض – مكة المكرمة) حيث يبلغ طوله 1320 كم، في حين يخدم طريق (الخفجي – النعيرية – الرياض – مكة المكرمة) الحجاج من دولة الكويت ويبلغ طوله 1473 كم، إضافةً إلى طريق (الرقعي – حفر الباطن – المجمعة – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1277 كم، ويسلك حجاج بيت الله الحرام من سلطنة عمان طريق الربع الخالي ( “أم الزمول” – البطحاء – سلوى – الهفوف – مكة المكرمة) يبلغ طوله 2150 كم، فيما يخدم ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية طريق (الوديعة – نجران – أبها – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1372 كم، فيما يخدم ضيوف الرحمن من المملكة الأردنية الهاشمية طريق (حالة عمار – تبوك – المدينة – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1219 كم، إضافة إلى طريق (الحديثة – القريات – سكاكا – المدينة المنورة – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1545 كم، فيما يخدم أهالي جمهورية العراق طريق (جديدة عرعر – عرعر – سكاكا – المدينة المنورة – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1579 كم.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت على مدار الأشهر الماضية بمسح كافة الطرق من المنافذ الحدودية حتى المشاعر المقدسة، كما نفذت حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على 7400 كم، أسهمت في رفع مستوى الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر شبكة الطرق.