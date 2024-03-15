الهيئة العامة للعقار: 5 أحياء في الرياض تستفيد من السجل العقاري ابتداءً من 21 رمضان

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أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن دخول خمسة أحياء بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري، وتتضمن هذه الأحياء 25.700 قطعة عقارية بإجمالي مساحات تصل إلى 58.14 كلم مربع، ابتداءً من الواحد والثلاثين من شهر مارس الحالي 2024م، الموافق 21 رمضان 1445هـ، ويستمر التسجيل حتى نهاية اليوم الرابع من شهر يوليو 2024م الموافق 28 ذو الحجة 1445هـ.

وتشمل هذه الأحياء حي الهدا، جزء من حي سدرة، جزء من حي الشعلة، جزء من حي الفرسان، والنخبة، حيثُ أكدت الهيئة بأنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية.

وأوضحتْ “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/ أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات، مع استيفاء شروط الملكية.

ودعتْ الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.