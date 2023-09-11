الهيئة الملكية للعلا تنظم عددًا من الدورات المكثَّفة للمزارعين

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تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عددًا من الدورات التدريبية المكثفة للمزارعين، ضمن مشروع المزارع النموذجية والتدريب الزراعي، الذي يمكّن المزارعين الراغبين في تطوير مزارعهم من تطبيق أفضل الممارسات الحديثة التي تضمن الجودة وزيادة الإنتاج.

وتتناول الدورات التدريبية التي تستمر طوال شهر سبتمبر الحالي، عدة موضوعات منها آفات وإجراءات ما بعد الحصاد لمزارعي النخيل، وإعداد التربة لزراعة محاصيل الباذنجان والخيار ومتطلبات الحصول على علامة التمور السعودية.

وتسعى الهيئة بالشراكة مع أهالي العلا إلى تحويل مزارع المحافظة لمعالم جذب سياحية، تواكب رؤية المملكة 2030، وتطويرها وتحويلها إلى قطاع مستدام، وإعادة التوازن للأنظمة البيئية، وحفظ موارد المياه وتطوير الممارسات الزراعية واستعادة التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.