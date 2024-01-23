الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُطلق مشروع “الحفاظ على مدينة الحِجر الأثرية”

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أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشروع الحفاظ على مدينة الحِجر الأثرية، التي تعد أول موقع سعودي مدرج على لائحة “اليونسكو” للتراث العالمي، وذلك بالتعاون مع شركة (إستيا) الإيطالية، التي تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لترميم وصون الآثار التي تزخر بها أرض الحضارات، وتعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة، بما يحقق طموحات “رؤية العلا” المتماشية مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويسعى المشروع الذي يضم مجموعة من العلماء والخبراء والفنيين في التراث الثقافي بقيادة ماورو ماتيني، إلى دراسة أسباب تدهور المدافن المنحوتة في موقع الحِجر منذ أكثر من 2000 عام، وتحديد الإجراءات الأكثر فعالية لضمان الحفاظ عليها طويلا، على أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2025م.

ويتيح مشروع الحفاظ على الحجر الفرصة لمشاركة العالم جمال وهيبة الآثار في العلا، والجوانب الفنية والعلمية المتعلقة بحفظها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.hegraconservation.com)، وقنوات التواصل الاجتماعي، والجلسات الحوارية الميدانية.

وتُعد “مدينة الحجر الأثرية” واحدةً من أبرز المواقع التاريخية في المملكة، لما تحويه من تراث وحضارات وآثار لمدافن منحوتة داخل الجبال تعود للعصور النبطية، ويبلغ عدد المدافن داخل الحِجر قرابة الـ 111 مدفنا، تزخر من الخارج بنقوش ورسومات ذات دلالات على تلك الحضارات.