الهيئة الملكية لمكة المكرمة تنظم فعالية “قبلة وطن” احتفاءً باليوم الوطني الـ93

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تنظم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بمشاركة أمانة العاصمة المقدسة وغرفة مكة وشركتي كدانة للتنمية والتطوير والبلد الأمين ونادي الوحدة، فعالية “قبلة وطن” التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وتنطلق يوم الجمعة المقبل 22 سبتمبر في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ93 تحت شعار “نحلم ونحقق”.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إلى أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى الاحتفاء بيوم الوطن لتروي قصص النماء والبناء والتطور الذي تشهده المملكة، إضافة إلى أنها تأتي لإثراء تجربة سكان مكة المكرمة وزوارها، مؤكداً أن الهيئة بتظافر عدد من الجهات المعنية في مكة المكرمة حريصة على أن تلبي حاجة جميع شرائح المجتمع.

وأضاف “حرصنا على أن تبرز الفعالية جانباً من التطور الذي تشهده بلادنا، إضافة إلى إبراز التراث المتنوع الذي تحظى به المملكة العربية السعودية”.

وتحتوي الفعالية على العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تتناسب مع الأسرة بجميع فئاتها العمرية، مقسمة على ثلاث مناطق رئيسية، حيث تقام في المنطقة الأولى فعاليات اليوم الوطني، وتحتوي المنطقة الثانية على منطقة الطعام، بينما خصصت المنطقة الثالثة للفقرات الترفيهية، بالإضافة إلى شاشة عرض في مدخل الفعالية تقدم محتوى خاصاً باليوم الوطني.

ويضم قسم فعاليات اليوم الوطني لوحات تعرض صوراً للمستقبل الزاهر الذي ينتظر مكة المكرمة، وجدارية للوطن وركناً خاصاً لتصوير الفضاء يعكس إنجازات المملكة في علم الفضاء، إضافة إلى أنشطة تهم الأسرة والطفل كالنقش على الحناء والرسم على الوجه والخط العربي، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للطفل.

وفي الجانب الرياضي وضمن فعالية قبلة وطن تقام بطولة نادي الوحدة لكرة السلة وهي عبارة عن فعالية تهدف لتعريف المجتمع حول رياضة كرة السلة وذلك بمشاركة 8 فرق تتنافس على جوائز البطولة، كما تقام مباراة لدعم الفئات الخاصة بمشاركة فريقين من أصحاب الهمم .

هذا وتستعرض فعالية “قِبلة وطن” معالم مناطق المملكة من خلال جداريات جاذبة، وسيقوم الحرفيون بعرض مشغولاتهم اليدوية، كما تقدم الفرق الشعبية على المسرح العرضة السعودية وألواناً مختلفة من الفلكلور الشعبي لعدد من مناطق المملكة بمختلف أشكالها.