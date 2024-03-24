الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر وثيقة “إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء”

المناطق_واس

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة “إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء” ، الهادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني للجهات التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء في المملكة، كما تتضمن الوثيقة مبادئ الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء للمصنعين؛ للحد من مخاطر الأمن السيبراني في منتجات وخدمات إنترنت الأشياء.

وبينت الهيئة أن إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء , ترتكز على أربعة مكونات رئيسة هي: “حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية” ، وقد تم تطوير الوثيقة والتي رُوعي فيها أفضل الممارسات العالمية للإرشادات، والمعايير، والأطر، والضوابط ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتحليل ما تم رصده من الحوادث والهجمات السابقة، المتعلقة بإنترنت الأشياء.

وأوضحت أن الإرشادات تستهدف الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، وجهات القطاع الخاص ذات البنية التحتية الحساسة، والجهات الأخرى في المملكة، والشركات المصنعة لتقنيات إنترنت الأشياء، ويمكن الحصول على نسخة من إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء , من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa .

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات، وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط، والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.