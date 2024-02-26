الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ «تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية»

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نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية «تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية»، بمشاركة أكثر من 30جهة وطنية مثلها أكثر من100 مختص في الأمن السيبراني، وذلك بحضور معالي مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور سامي بن محمد الحمود، ونائب محافظ الهيئة لقطاع السياسات والتنظيمات الأستاذ الربدي بن فهد الربدي.

وأوضحت الهيئة أن التمرين يهدف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات المشاركة، وتنمية مهارات المتخصصين لديها في الأمن السيبراني، ودعم استمرارية الأعمال وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية على أنظمة التحكم الصناعي، باستخدام بيئة تقنية واقعية تشمل الأجهزة، والأنظمة، والشبكات المستخدمة لتشغيل وأتمتة العمليات الصناعية لتمكين المشاركين من تطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، كما اشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية على المستوى الوطني، وحماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية للمملكة.

وبينت الهيئة أن «تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية» الذي نُفذ اليوم بمدينة الرياض، يأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته الهيئة لتمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.