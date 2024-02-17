الوثبة.. التوقيت الأفضل في اليوم العاشر لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

المناطق_الرياض

ظفرت المطية “الوثبة” لهجن الرئاسة من الإمارات بالتوقيت الأفضل في أشواط فئة الـ “حيل ـ زمول” في اليوم العاشر من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، بتوقيت بلغ 12:30.841 دقيقة. وشهد اليوم العاشر من المهرجان إقامة 20 شوط (10 في الفترة الصباحية، 10 في الفترة المسائية) أشواط فئة الـ “حيل ـ زمول” بمشاركة 536 مطية بواقع 355 مطية في الفترة الصباحية، و181 مطية في الفترة المسائية. وقطعت المطايا في أشواط الفترة الصباحية والمسائية مسافة 160 كلم خلال 20 شوطًا (الشوط الواحد 8 كلم). وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في الثامن من شهر فبراير الجاري، حيث يتنافس المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا.