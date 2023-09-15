الوحدة يتغلب على ضمك برباعية مقابل هدفين ضمن الجولة الـ6 للدوري السعودي للمحترفين

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تغلب فريق الوحدة على ضيفه فريق ضمك برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي “روشن السعودي” للموسم 2023 – 2024.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، خلال مجريات الشوط الأول متعة وإثارة بين الفريقين، حيث استطاع الوحدة من افتتاح نتيجة اللقاء مبكراً عند الدقيقة “17” عن طريق النيجيري أوديون إيغالو، فيما استطاع ضمك إحراز هدف التعادل عند الدقيقة “36” عن طريق اللاعب أسان سيساي، وعند الدقيقة “45” تحصل للاعب ضمك نور الرشيدي على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن تسبب بركلة جزاء استطاع من خلالها للاعب الوحدة أوديون إيغالو من إحراز هدفه الثاني، وعند الدقيقة “52” استطاع اللاعب ذاته من إحراز الهدف الثالث لفريقه والهاتريك الأول له بالدوري، فيما عزز نتيجة اللقاء بالهدف الرابع اللاعب كريغ غودوين عند الدقيقة “62”، بينما تمكن للاعب ضمك سلطان فقيهي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة “83”.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط في المركز السابع مؤقتاً بجدول ترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد ضمك عند النقطة الـ3 بالمركز السادس عشر.