” الوسمي ” و “الحويكم” يتأهلان إلى المرحلة ما قبل النهائية من برنامج شاعر الراية

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في سابع ليالي شاعر الراية تسلطت الأضواء نحو فرسانها ” الوسمي ” و” الحويكم ” حيث نالا تذكرة التأهل للمرحلة ما قبل النهائية بجدارة واستحقاق من قبل لجنة التحكيم وتصويت الجمهور وشهد البرنامج حضور سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد الحارثي، وضيف الحلقة الشاعر سعد علوش وسط حضور جماهيري كبير.

وتحدث ضيف الحلقة الشاعر سعد علوش قائلا : “محاولات البرامج الشعرية كثيرة… وأكبر سبب في نجاح شاعر الراية أنه كان في مكانه الصحيح”، وأضاف ” أن الكوكبة الشعرية الحالية هي امتداد للزمن الجميل وربما تتفوق أيضا”.

وأشادت لجنة التحكيم بالشاعر الكويتي مزيد الوسمي، حيث أبدى عضو اللجنة نايف صقر إعجابه قائلا ” مع مزيد الوسمي اللجنة يبغى لها لجنة “، كما أثنى عضو الللجنة المريخي على ” مزيد ” مؤكداً أن موهبته من الطراز الرفيع وتأهله للمراحل النهائية انصاف لموهبته.

ويصاحب مزيد الوسمي للإنتقال للمرحلة القادمة من شاعر الراية أحد الشعراء وهم حمد الحربي، وسعود الفليح، عثمان الشهري، وعبدالله السراهيد، عبر انتظار تأهل واحدا منهم عن طريق الرسائل الداعمة لهم SMS.

ويبث برنامج شاعر الراية كل يوم سبت على الهواء مباشرة عند الساعة الـ 11 مساءً على قناة السعودية من تقديم الإعلامي سعيد بن مانع، والإعلامية نهى نبيل.