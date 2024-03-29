الوطنية للإسكان تحصل على جائزة peter kraljic لإدارة المشتريات

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حصلت الشركة الوطنية للإسكان NHC على جائزة peter kraljic من المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات لعام 2023، وذلك في محاور الحوكمة والتميز المؤسسي والمحتوى المحلي والمشاركة المجتمعية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي هذه الجائزة نظير ما تقدمه الشركة الوطنية للإسكان من جهود واضحة في سلاسل الإمداد عبر استقطاب وتأهيل مزودي الخدمات لرفع مؤشرات الأعمال وبناء شراكات وثيقة مع أفضل مزودي الخدمات، وإدارة وحوكمة كافة التعاقدات لصالح قطاعات الشركة الوطنية للإسكان والشركات التابعة لها وعملائها.

وأسهمت “الوطنية للإسكان بشكل كبير في الأثر الاقتصادي والتنموي وتفعيل المشاركة المجتمعية بزيادة نسبة المحتوى المحلي إلى 54%من خلال التعاقد مع المنشآت المحلية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الفائدة من الاستثمارات الوطنية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد قوي ومستدام.

وتُقام هذه الجائزة بشكل سنوي منذ عام 2010 من معهد EIPM ( معهد غير ربحي )، وتشارك فيها شركات عالمية، وعلى المستوى المحلي لم يسبق الحصول عليها سوى شركتين محليتين وتعد الشركة الوطنية للإسكان ثالثتهما.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان حصلت مؤخرًا على الاعتماد في سلاسل الإمداد والمشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، نتيجة لتميزها في تطبيق أعلى مستويات التميّز في السياسات والإجراءات العالمية في مجال المشتريات، كما تستهدف الشركة دعم الصناعات الوطنية في مجال التشييد والبناء وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها في هذا المجال مع الاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية بما ينعكس بشكل إيجابي على تنويع مصادر الدخل ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.