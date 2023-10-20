“الوطنية للإسكان” تستمر في إقامة أنشطتها الترفيهية لملاك الضواحي بإطلاقها دوري خزام لكرة القدم بـ 22 فريقاً منافساً

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استمرت جهود الشركة الوطنية للإسكان NHC في تنفيذ برامجها الترفيهية والاجتماعية والرياضية في ضواحيها ومجتمعاتها، وذلك بإطلاقها دوري خزام لكرة القدم اليوم في ملعب شمس الديار الواقع في ضاحية خزام شمال الرياض، وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها الشركة، مثل الفعالية الترفيهية لمستفيدي ضاحية الجوهرة بجدة، وفعالية ملتقى مجتمع السدن للرسم الإبداعي للأطفال بجدة.

وانطلق الدوري الذي يمتد على مدى 15 يوماً ضمن 22 فريقاً منافساً من سكان الضاحية ويتكون على فئتين (الشباب – البراعم)، على مباراتين يومياً لكل مسار بنظام نقاط وخروج المغلوب.

ودعت الشركة المهتمين إلى الاطلاع على الأنشطة والفعاليات كافة إلى زيارة الرابط https://beta.nhc.sa/ar/media-center/events/.

يذكر أن ضاحية خزام ستضم مشروعاً رياضياً ضخماً وهي “مدينة خزام الرياضية” التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135,000 مترٍ مربعٍ، وتضم ملاعب كرة قدم خارجية وداخلية، وملاعب مغلقة لمختلف الرياضات، وملاعب كرة مضرب خارجية، وأكاديميات تدريبية رياضية، ونادٍ رياضي رجالي، ونادٍ رياضي نسائي، ومركز ألعاب لرياضات إلكترونية، ومركزاً ترفيهياً، ومركزاً صحياً وممشى رياضياً، إضافة إلى مجمع تجاري يحتوي على مطاعم ومقاهي؛ ليخدم جودة الحياة في ضاحية خزام ويعزز من الرفاهية والاستدامة داخلها.