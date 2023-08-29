“الوطنية للإسكان” تعلن اكتمال تسليم جميع الأسر السعودية لمشروع بوفارديا ستي بضاحية الجوهرة

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن اكتمال مراحل مشروع بوفارديا سيتي والعمل على تسليم جميع الوحدات السكنية للملاك بوقتٍ قياسي خلال شهر أغسطس من العام الحالي، حيث يعد المشروع أحد مشاريع ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة، الذي يأتي بالشراكة مع شركة الديار العربية.

ويتضمن المشروع 2542 شقة سكنية تم تسليمها للملاك بعد إطلاق التيار الكهربائي في كامل المشروع، حيث يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 556,261 متر مربع في موقع إستراتيجي شمال مطار عروس البحر الأحمر وبالقرب من مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب الجوهرة والكثير من المرافق الخدمية العامة.

وجرى الإعلان عن المشروع وإطلاق البيع في الربع الأول من عام 2019 وتم البدء بتنفيذ أعمال التشييد والبناء في أواخر عام 2019 ضمن وتيرة متسارعة، ووصل معدل إنجاز المشروع إلى حوالي 95% في أكتوبر من عام 2022 وجرى تسليم أغلب الوحدات، وسيتم استكمال أعمال تسليم الوحدات لكافة المستفيدين خلال شهر أغسطس من العام الحالي 2023 بمشيئة الله، وذلك ضمن خطط وإستراتيجيات الشركة في تسريع وتيرة تسليم المساكن.

ويتميز بوفارديا سيتي باستغلال المساحات المخصصة للبناء على أكمل وجه، علاوة على انتشار باقة متنوّعة من الخدمات المتكاملة والتي تضمن الرفاهية والراحة والهدوء لكل سكان ضاحية الجوهرة، كما تضم الضاحية العديد من المرافق التعليمية والترفيهية والصحية والرياضية والتجارية، إضافةً إلى توافر الحدائق والمسطحات الخضراء، لتمنح سكانها أعلى معايير جودة الحياة.

وتواصل الوطنية للإسكان تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تسليم المساكن حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات متنوعة وبأسعار تناسب القدرات الشرائية وفق أعلى المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على زيادة المعروض العقاري عبر الاستثمار في عدد من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة ليصل عدد المشاريع المطورة في المنطقة إلى 51 مشروعًا، بمساحاتٍ تجاوزت 15 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 37 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.