“الوطنية للإسكان” راعٍ بلاتيني لكأس السعودية 2024 لسباقات الخيل

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وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC اتفاقية شراكة ورعاية مع نادي سباقات الخيل لتكون راعيًا بلاتينيًا في كأس السعودية لسباقات الخيل بنسخته الخامسة 2024، الذي يقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في مدينة الرياض خلال الفترة 23 – 24 فبراير، وذلك انطلاقًا لما تحظى به رياضة سباقات الخيل من أهمية خاصة بصفته السباق الأغنى على مستوى العالم.

وجرت مراسم التوقيع اليوم الأربعاء في مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بين الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي، والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن.

وبموجب الاتفاقية تم الإعلان عن رعاية الشوط السعودي الدولي وسمي بشوط “الوطنية للإسكان NHC” حيثُ سيتوج الفائز بجائزة مالية تُقدر بـ1.8 مليون ريال.

​وتأتي مشاركة “الوطنية للإسكان” في البطولة كراعٍ بلاتيني تأكيدًا لجهودها في دعم المناسبات والملتقيات الرياضية والاقتصادية العالمية التي تثبت قدرة المملكة وشبابها على تنظيم وإنجاح مثل هذه المناسبات الكبرى لاسيما في ظل ما تحظى به من متابعة واهتمام جماهيري وإعلامي على مستوى العالم لهذه الرياضة حيث سيعزّز أهميتها وارتباطها بتاريخنا الذي يمثل جزءًا أصيلًا من هوية المملكة وثقافتها وموروثها​.

​يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.