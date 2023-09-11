الوفد الإعلامي المُرافق لسمو ولي العهد يزور “واحة الإعلام” في الهند

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قام الوفد الإعلامي السعودي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بزيارة “واحة الإعلام”، التي أطلقتها وزارة الإعلام بالتزامن مع أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، التي بدأت أعمالها أمس في العاصمة الهندية نيودلهي.

واطلع الوفد الإعلامي خلال زيارته للواحة الإعلامية، على 12 جناحًا تستعرض أكثر من 20 مشروعاً من إنجازات المشروعات التحولية الكبرى في المملكة، مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الإعلامية.

الجدير بالذكر أن واحة الإعلام تعد إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة؛ وتأتي هذه النسخة الدولية الأولى للواحة التي تقام خارج المملكة تزامناً مع مشاركة المملكة في قمة قادة العشرين وزيارة سمو ولي العهد.