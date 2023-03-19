الوكالات النسائية بالمسجد الحرام تقدم كافة الإمكانات التقنية والبشرية لضيوف الرحمن

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أكدت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، جاهزية الوكالات النسائية بالمسجد الحرام والإدارات التابعة لها، لتقديم أرقى وأجود الخدمات النسائية بالمسجد الحرام خلال موسم رمضان، وتوفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية إداريًا وميدانيًا، لتعكس الصورة المشرفة والمأمولة لولاة الأمر -رعاهم الله- .

ونوهت العبود بجاهزية المصليات النسائية والأروقة وجنبات المسجد الحرام ونوعية الخدمات النسائية المقدمة للقاصدات بالشهر الفضيل في مختلف الجوانب الإدارية الميدانية، حيث خصصت الوكالة عدة إدارات ووحدات تُعنى بتقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن باللغات العالمية وتنظيم حركة تفويج الحشود داخل المسجد الحرام وخارجه سواء بالساحات أو في منطقة المسعى وصولًا للبوابات المخصصة للنساء ومن ثم استكمال تفويجهن للمصليات وصحن المطاف لتأدية عباداتهن بكل يسر وسهولة، مع اهتمامٍ بالغٍ بالأشخاص ذوات الإعاقة والمسنات والخدمات التي تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.

وأفادت أن الوكالة تُعنى بتطهير وتعقيم المصليات النسائية في بيئة تعبدية آمنة ومريحة وأجواء روحانية، وتوفير ماء زمزم المبارك بالعبوات المغلقة أو بالحافظات المبردة وغير المبردة، بالإضافة إلى قياس رضا القاصدات عن الخدمات النسائية وتحوير دورها في تجويد الخطط التطويرية للمنظومة النسائية بالمسجد الحرام .