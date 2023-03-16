“الوكالة الذرية”: اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، وذلك خلال زيارة للموقع من قبل مفتشي الهيئة الأممية.

وأفاد المدير العام للوكالة رافايل غروسي، بأن 10 حاويات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم (الكعكة الصفراء) لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه.

وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق إضافية من أجل تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية، ومكان تواجدها الحالي، دون أي تفاصيل حول الموقع المشار إليه.

وكانت ليبيا قد تخلّت في العام 2003 عن برنامجها لتطوير الأسلحـة النووية، في عهد الرئيس السابق معمّر القذافي.