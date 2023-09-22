الولايات المتحدة: 247 مليون دولار مساعدات إنسانية في جميع أنحاء أفريقيا

المناطق-واس

قدمت الولايات المتحدة أمس من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 247 مليون دولار كتمويل إضافي للمساعدات الإنسانية العاجلة؛ بهدف مساعدة الناس في جميع أنحاء أفريقيا وتعزيز قدرتهم في التعامل مع آثار الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية التي طال أمدها.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور: إن الإمدادات المطلوبة وصلت بشكل عاجل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مدينة بنغازي يوم أمس، وذلك لتقديم الدعم للشعب الليبي الذي تأثر بشدة جراء الفيضانات تشمل هذه الشحنة أغطية بلاستيكية للملاجئ، وأدوات إصلاح، ولوازم نظافة، وبطانيات، وحاويات للمياه.