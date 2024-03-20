اليابان.. انتشار قياسي لبكتيريا قاتلة والحكومة تفتش عن السبب

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الإصابات في عام 2024 الأرقام القياسية المسجلة خلال العام الماضي.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان: “لا يزال هناك العديد من العوامل غير المعروفة فيما يتعلق بآليات انتشار هذه البكتيريا، ونحن لسنا في المرحلة التي يمكننا من خلالها تفسيرها”.