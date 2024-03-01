اليابان تفرض عقوبات متعلقة بروسيا تشمل 9 أفراد و7 شركات وبنك “تينكوف”

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، تستهدف 9 أشخاص و7 شركات وبنك “تينكوف” الروسي، إضافة إلى فرض قيود على التصدير شمل 29 منظمة من الاتحاد الروسي.

وجاء في بيان للخارجية اليابانية، أن “العقوبات تشمل تدابير لتجميد أصول أفراد وكيانات في روسيا الاتحادية (9 أفراد و7 شركات) إضافة إلى بنك واحد”.

وأوضح البيان أن “العقوبات استهدفت أيضًا أفرادًا عدة متورطين بشكل مباشر في ضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية”. مشيرًا إلى أن العقوبات تضمنت تدابير “لحظر المعاملات وتجميد الحسابات حال اكتشافها في بنك تينكوف الروسي، وأن العقوبات المفروضة على البنك ستدخل حيز التنفيذ، في 31 مارس/ آذار الجاري”.

وأشار البيان إلى فرض قيود التصدير على 29 منظمة في روسيا.