اليوم.. أخضر القدم يبحث عن التأهل أمام فيتنام في الأسياد الآسيوية

يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، عن خطف بطاقة التأهل للدور الثاني، من مسابقة كرة القدم في الأسياد الآسيوية، عندما يلتقي نظيره الفيتنامي في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الثانية، على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو عند الثانية والنصف من ظهر غداً الأحد بتوقيت المملكة.