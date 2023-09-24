اليوم.. أخضر القدم يبحث عن التأهل أمام فيتنام في الأسياد الآسيوية

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يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، عن خطف بطاقة التأهل للدور الثاني، من مسابقة كرة القدم في الأسياد الآسيوية، عندما يلتقي نظيره الفيتنامي في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الثانية، على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو عند الثانية والنصف من ظهر غداً الأحد بتوقيت المملكة.
وأنهى الأخضر تدريبه أمس بمشاركة جميع اللاعبين، إذ اشتمل على تمارين استرجاعية لياقية، والتدريب على الكرات العرضية، ومناورة على منتصف الملعب، والتسديد على المرمى، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة.
يذكر أن الأخضر تعادل سلباً في أولى لقاءاته بالدورة أمام إيران، قبل أن يكسب نظيره المنغولي بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي.