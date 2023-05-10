اليوم.. دياز ينتظر سالم

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ينتظر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم، قرار الجهاز الطبي بشأن إمكانية مشاركة سالم الدوسري، لاعب الوسط، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد غدٍ، أمام الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، طبقًا لمصادر “الرياضية” الخاصة.

وأشارت إلى أن مشاركة النجم الدولي في موقعة النهائي مهددة، إذ يرجح غيابه بنسبة 90 في المئة، بيد أن القرار النهائي والأخير سيكون بناء على تدريب اليوم.وغاب الدوسري، أمس، عن التدريبات، بسبب تعرضه لنزلة معوية أجبرت الجهاز الطبي على منحه راحة بحسب بيان مركز الأزرق الإعلامي.من جهته، يغادر الفريق الهلالي غدا إلى جدة، بعد انتهاء الحصة التدريبية.