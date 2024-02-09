“اليونيسيف”: تهجير 13 ألف طفل يوميًا في السودان

المناطق_واس

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، حيث يُهجّر 13 ألف طفل يوميًا.

وأوضحت “اليونيسيف” أن العديد من الأطفال قتلوا أو جُنِدوا، فيما يفتقر ثلثي سكان السودان إلى الرعاية الصحية، ولن تتمكن المنظمة من علاج أكثر من نصفهم دون توفير الدعم الإضافي والتمويل.

ودعت أطراف الصراع إلى وقف لإطلاق النار، والسماح بالوصول الآمن لدعم الدولي للمساعدة في الحفاظ على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال للبقاء على قيد الحياة، مناشدةً المانحين توفير التمويل للمساعدات الإنسانية للأطفال.