امتثال 57% من المنشآت لمعايير وضوابط “الالتزام البيئي”

المناطق_واس

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاع وتيرة التفتيش البيئي في أول ستين يوماً من العام الحالي، والتي تجاوزت أكثر من 8800 مؤسسة ذات أثر بيئي، وهو ما يعادل 18% من عدد الجولات التي قام بها مفتشو المركز خلال عام 2023 الذي اختتم بأكثر 50 ألف جولة على كافة المنشآت في مختلف مناطق المملكة، وفي السياق ذاته فقد امتثلت نحو 57% من المنشآت لمعايير ولوائح نظام البيئة ضمن الجولات الرقابة المنفذة.

تأتي الزيادة في عدد الجولات التفتيشية نتيجة لارتفاع عدد التصاريح البيئية التي تجاوزت 22 ألف تصريح منذ إنشاء المركز ، وكشف المركز في تقريره الشهري عن خططه للجولات التفتيشية الشهرية والتي تمت دراستها وإعدادها بعناية من قبل الفريق المختص، لتواكب النمو المطرد في أعداد المنشآت، الذي ترتب عليه ارتفاع في توظيف المفتشين والمفتشات السعوديين بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي.

وبخصوص الجولات الرقابية لشهري يناير وفبراير أوضح التقرير أن منطقة الرياض تصدّرت عدد الجولات التفتيشية بمجموع 2258 جولة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1576 جولة ، ثم المنطقة الشرقية بـ1488 جولة، فيما تم زيارة 1419 منشأة في المنطقة الجنوبية، و939 في المنطقة المدينة المنورة، فيما حظيت المنشآت في المنطقة الشمالية بـ844 زيارة، وانخفضت الجولات الرقابية في جازان إلى 345 جولة رقابية.

يهدف المركز من خلال هذه الجولات التفتيشية إلى تعزيز الالتزام البيئي، وضمان تطبيق القوانين واللوائح البيئية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.