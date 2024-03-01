انتخابات نيابية في إيران.. والخوف الأكبر من العزوف والغلاء

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في ظل عدم توقع حصول أي تغيير سياسي، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الجمعة في إيران أمام المشاركين في انتخابات مجلس الشورى، التي يمثل تحقيق نسبة مشاركة عالية فيها رهانًا رئيسيًا مع توجه المحافظين المتشددين نحو الاحتفاظ بمقاليد الحكم.

فقد دعي أكثر من 61 مليون إيراني للإدلاء بأصواتهم في نحو 60 ألف مركز اقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في البلاد.

فيما حض المرشد علي خامنئي الذي يكون عادة أول من يدلي بصوته في الثامنة صباحاً، المواطنين مجدداً على الاقتراع بكثافة.

41 %

في حين أشار أحدث استطلاع للرأي نشره التلفزيون الحكومي إلى أنّ 41% ممن شملهم الاستطلاع سيشاركون في عملية التصويت “بلا شك”، وهي نسبة لا تعتبر مرتفعة نسبياً.

بينما أظهرت استطلاعات أخرى أن نسبة العزوف قد تبلغ 70%، بسبب استياء المواطنين من الوضع الاقتصادي في البلاد، وعوامل سياسية أخرى.

علماً أن أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، شهدتها الانتخابات التشريعية عام 2020 إذ لم يدل حينها سوى 42,57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية.

أهمية كبيرة

وتكتسب مسألة المشاركة أهمية كبرى، إذ تقدّمها السلطات على أنها دليل لشرعيتها على الساحة الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية.

لاسيما أن خامنئي اعتبر الأربعاء خلال استقباله في طهران جمعاً من الشبان الذين سيتاح لهم الاقتراع للمرة الأولى أن “أعداء إيران يترقبون عن كثب حضور الشعب الإيراني… في الساحة الانتخابية”.

“كل صوت.. صاروخ”

من جانبه، رأى الحرس الثوري الإيراني أن “المشاركة القوية” من شأنها أن تمنع “التدخلات الأجنبية” المحتملة في سياق الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران.

وشبه قائد الحرس حسين سلامي “كل ورقة اقتراع” بـ”صاروخ يُطلق في قلب أعدائنا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “تسنيم” الإيرانية.

الغلاء.. الهم الأكبر

إلا أن للإيرانيين هما آخر يوججهم على ما يبدو في تلك الانتخابات التي يشارك فيها عدد قياسي من المرشحين يبلغ 15200، ولا يتوقع أن تغيّر التوازنات داخل البرلمان.

إذ يرى العديد من المواطنين أنّ الهم الرئيسي حالياً هو الاقتصاد، إذ تجري الانتخابات في ظل استياء متزايد في البلاد إزاء غلاء المعيشة، ونسبة تضخم تقارب 50% وفقا لـ “العربية”.

وقالت معصومة، وهي ربة منزل أربعينية، رداً على أسئلة فرانس برس في بازار طهران الكبير إن “الأسعار مرتفعة جداً وتستمر في الارتفاع”. كما أضافت “لا أعتقد أن النواب الذين سيتم انتخابهم سيتمكنون من تحسين الوضع”.