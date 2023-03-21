انتعاش سوق الأواني المنزلية بمنطقة الباحة قبيل شهر رمضان

المناطق_واس

تشهد الأسواق المحلية في منطقة الباحة ومحافظاتها هذه الأيام حركة كثيفة من السيدات اللاتي يحرصن مع مطلع شهر رمضان المبارك على اقتناء أوانٍ جديدة للمطبخ، في الوقت الذي تتنافس فيه الأسواق على تقديم عروضها المختلفة لجذب المتسوّقات إليها.

وأوضح لـ”واس” عدد من تجار الأواني المنزلية أنهم يستعدون لتوفير الأواني المنزلية بأشكالها المختلفة بشكل كبير قبل شهر رمضان مقارنة بباقي الشهور وخاصة الدلال والقدور والصحون والأطباق والصواني والحافظات المزخرفة برسومات تعبر عن التراث الرمضاني التي تضفي جمالًا على المائدة.

وأكد عدد من المتسوقين والمتسوقات أنهم تعودوا على شراء الأنواع المختلفة من الأواني المنزلية قبل بداية شهر رمضان من كل عام واقتناء الأشكال الجديدة التي تتزين بالرسومات والزخارف الإسلامية والتراثية على الصحون والقدور والفناجين والحافظات وغيرها والمعتاد استخدامها في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم كثير من المحلات سنويا بتوفيرها بأشكالها الجميلة المختلفة التي تجذب الزبائن وخاصة النساء، مؤكدين أنهم يستمتعون بشراء وتجديد الأواني المنزلية في شهر رمضان احتفاء بقدوم الشهر الكريم.