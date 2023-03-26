انتعاش محلات الأواني المنزلية في رمضان بأسواق جازان

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شهدت أسواق منطقة جازان هذه الأيام، انتعاشاَ وحركة كثيفة من قبل النسوة اللاتي حرصن على اقتناء أوانيِ جديدة للمطبخ في رمضان، في الوقت الذي تتنافس فيه الأسواق على تقديم عروضها المختلفة لجذب المتسوّقات إليها.

وتغيير الأواني المنزلية يعدّها الكثير من النساء عادة موسمية تسبق شهر رمضان المبارك رغم ما تكلفه من أموال، إذ لا يكاد يخلو أي بيت من تجديد أو تغيير يخص ديكور المنزل أو الأواني المنزلية كل حسب ذوقه وإمكاناته، ما يجعل تجار الأواني يتفننون في توفير مختلف الأواني ذات الزخارف والرسومات التراثية والإسلامية المرتبطة بالشهر الكريم.

وأوضح عدد من تجار الأواني المنزلية في حديثهم لــ واس، أنهم يستعدون لتوفير الأواني المنزلية بأشكالها المختلفة بشكل كبير قبل شهر رمضان، بسبب ازدياد الطلب عليها قبيل شهر رمضان مقارنة بباقي الشهور وخاصة الدلال والقدور والصحون والأطباق والصواني والحافظات المزخرفة برسومات تعبر عن التراث الرمضاني التي تضفي جمالاً على المائدة.

فيما أكدت عدد من المتسوقات أنهن تعودن على شراء الأنواع المختلفة من الأواني المنزلي قبل بداية شهر رمضان من كل عام واقتناء الأشكال الجديدة التي تتزين بالرسومات والزخارف الإسلامية والتراثية على الصحون والقدور والفناجين والحافظات وغيرها والمعتاد استخدامها في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم كثير من المحلات سنويا بتوفيرها بأشكالها الجميلة المختلفة التي تجذب الزبائن وخاصة النساء، حيث تعمل على تجهيز غرفة الطعام بالفوانيس المضيئة، ووضع المفرش الجديد على طاولة الطعام، وتجهيز حافظات المشروبات والأطباق الساخنة، والعصائر، والمعجنات، والحلويات، وغيرها ، مؤكدين أنهن يستمتعن بشراء وتجديد الأواني المنزلية في شهر رمضان احتفاء بقدوم الشهر الكريم.