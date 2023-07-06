انتعاش موسم الرطب والتمور بالمدينة المنورة تزامنًا مع حج هذا العام

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يتزامن موسم حصاد الرطب بالمدينة المنورة مع موسم الحج هذا العام؛ مايسهم في زيادة المبيعات.

وبدأ المزارعون بالمدينة المنورة مطلع شهر يونيو جني محصول الرطب لهذا العام, حيث ترد إلى سوق التمور المركزي يوميًّا كميات وفيرة من الرطب؛أبرزها الروثانة, والعجوة, واللونة, والربيعة.

ورصدت “واس” اليوم حركة البيع في سوق التمور المركزي،حيث تصل كميات وفيره من الرطب وغيره من أنواع التمور، حيث سجَّلت مبيعات الرطب نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية,إذ تصدَّر رطب الروثانة حجم المبيعات؛نظرًا لكثرة الطلب على هذا النوع من الرطب.

فيما سجَّلت أسعار الرطب خلال الأسبوع الجاري أدنى مستوياتها منذ بدء الموسم بسبب وفرة كميات الرطب الواردة من مزارع النخيل إلى السوق المركزي ومنافذ البيع؛ما أسهم في تخفيض الأسعار.