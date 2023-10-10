انتقادات من الصحافة الأمريكية لـ “بايدن”.. والسبب حفل شواء أثناء المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن انتقادات لاذعة وجهت إلى الرئيس الأمريكي “جو بايدن”.

وذكرت أن مجموعة من الانتقادات وجهت إلى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بسبب حضوره لحفل شواء أثناء المواجهات بين إسرئيل والفصائل الفلسطينية.

وبينت أنه أثناء تأزم الوضع واشتداد المعركة كان الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يقيم حفل شواء بعد ظهر الأحد على وقع موسيقى حية في البيت الأبيض على الرغم من معرفته بالأوضاع الحرجة.

وأفادت بأن انتقادات لاذعة انهالت على الرئيس الأمريكي بسبب انشغاله بحضور حفل الشواء عن الأوضاع الخارجية.